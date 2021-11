Elden Ring dalle 14:45 commentiamo in diretta il nuovo imperdibile video gameplay

Sicuramente il rinvio di Elden Ring non ha rappresentato una notizia gradita per i fan di From Software che non vedono l'ora di immergersi nel nuovo spietato universo tratteggiato dai papà di Demon's Souls, Dark Souls, Bloodborne e Sekiro ma fortunatamente ci sono state anche delle buone notizie in queste settimane e in questi ultimi giorni.

È vero, l'ultimo leak di gameplay ha mostrato un gioco apparentemente indietro dal punto di vista tecnico/grafico (anche se i giochi di From Software non vengono giocati di certo per questo) ma dal 12 novembre alcuni fortunati potranno provare con mano il titolo in un closed test e oggi potremo ammirare un lungo video gameplay ufficiale!

Il video verrà mostrato alle ore 15:00 di oggi e noi lo guarderemo e commenteremo in diretta con voi.

D'altronde l'attesa è tanta e noi di Eurogamer.it non potevamo mancare con la nostra live di avvicinamento e poi di commento. Appuntamento a partire dalle 14:45 in compagnia di Riccardo Cantù e Nicholas Mercurio direttamente sul canale ufficiale di Eurogamer.it o attraverso il player in calce qui e sul nostro sito!

Avete fiducia in Elden Ring, il nuovo ambizioso progetto che unisce From Software e il creatore del fenomeno Game of Thrones, George R.R. Martin?