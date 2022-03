Elden Ring: George R.R. Martin ha avuto alcune limitazioni nel processo di scrittura

L'autore di Game of Thrones, George R.R. Martin, potrebbe non aver scritto molto di Elden Ring, ma questo perché alla fine si tratta di un titolo di FromSoftware.

In un'intervista con The New Yorker, il director di Elden Ring, Hidetaka Miyazaki, ha spiegato il lavoro fatto con Martin. Apparentemente, Miyazaki ha imposto alcune restrizioni chiave allo scrittore durante il processo creativo. Non per ostacolare la libertà di Martin, ma in modo che i principi di progettazione di base di FromSoftware non cambiassero in modo significativo con qualsiasi cosa Martin avesse inventato.

"Nei nostri giochi, la storia deve sempre servire l'esperienza del giocatore", ha detto Miyazaki. "Se avesse scritto la storia del gioco, mi sarei preoccupato che avremmo potuto allontanarci da questa. Volevo che fosse in grado di scrivere liberamente e non si sentisse trattenuto da qualche meccanica oscura che avrebbe dovuto cambiare durante lo sviluppo".

Nelle notizie correlate, abbiamo avuto modo di ammirare Elden Ring alla massima potenza in due video in 4K, con Ray Tracing GI e supporto ultrawide.

