Elden Ring, George R.R. Martin 'onorato' di aver avuto un ruolo nella creazione del gioco

George R.R. Martin, l'autore della saga di romanzi fantasy 'Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco' e produttore esecutivo del suo adattamento televisivo Il Trono di Spade, è anche responsabile della costruzione del mondo di Elden Ring, l'action RPG open world di FromSoftware.

Lo scrittore e sceneggiatore ha pubblicato una dichiarazione sul suo blog ufficiale in cui si dice "onorato" di aver partecipato alla creazione di questo "successo", anche se riconosce di aver avuto un piccolo ruolo nel progetto.

"L'attesa è finita. Dopo anni di produzione, Elden Ring è stato rilasciato la scorsa settimana ed è stato un grande successo nel mondo dei giochi. FromSoftware mi ha reclutato per fare la loro costruzione del mondo, quindi non posso fingere di essere obiettivo", dice Martin. "Sono onorato di averli conosciuti e di aver lavorato con loro", conclude lo scrittore, "e di aver avuto un ruolo, per quanto piccolo, nella creazione di questo mondo fantastico e nel rendere Elden Ring il grande successo che è".

Recentemente Hidetaka Miyazaki ha voluto scusarsi con i fan per la difficoltà del gioco. Inoltre, c'è già chi è riuscito a sconfiggere un boss utilizzando Ring-Fit.

Fonte: George R.R. Martin