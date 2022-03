Elden Ring successo in Giappone! Vendute oltre 278.000 copie

Secondo un rapporto di Famitsu, le vendite PS4 e PS5 di Elden Ring in Giappone hanno superato le 278.507 unità. Si è assicurato sia il primo che il secondo posto per la maggior parte delle vendite per la settimana dal 12 al 27 febbraio 2022.

Bisogna comunque tenere conto che FromSoftware non ha ancora rilasciato una dichiarazione che condivide le vendite totali del gioco in tutto il mondo. Inoltre, questo rapporto tiene conto solo delle copie di PlayStation 4 e PlayStation 5 e non include le vendite di Elden Ring su altre piattaforme.

Sebbene molto atteso, Elden Ring non è arrivato senza la sua giusta dose di bug. Bandai Namco ha lanciato diverse patch, che hanno risolto alcuni problemi per gli utenti. La patch 1.02.2 includeva una modifica per salvare i progressi su PlayStation 5.

Qui di seguito potete dare uno sguardo all'elenco dei giochi venduti in Giappone.

[PS4] Elden Ring - 188,490 (Nuovo) [PS5] Elden Ring - 90,017 (Nuovo) [NSW] Leggende Pokémon Arceus - 60,754 (2,069,549) [PS4] Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream - 22,104 (Nuovo) [NSW] Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream - 18,912 (Nuovo) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe - 13,055 (4,456,087) [PS4] Horizon Forbidden West - 11,468 (59,944) [NSW] Mario Party Superstars - 9,851 (886,009) [NSW] Touken Ranbu Warriors - 9,731 (122,890) [NSW] Super Smash Bros. Ultimate - 9,669 (4,783,316)

Fonte: Famitsu