Elden Ring sarà giocabile anche su Steam Deck

Elden Ring è giocabile su Steam Deck, il che è appropriato, se consideriamo che sia il PC portatile di Valve che l'ultima fatica di FromSoftware sono stati lanciati proprio oggi.

In questo periodo Valve sta valutando i giochi per Steam Deck in base alla loro compatibilità ed Elden Ring è l'ultimo di questi ad aver ottenuto il badge "Verified". Oltre a questo, Valve ha anche confermato che molti altri giochi FromSoftware hanno ricevuto il badge e saranno disponibili su Steam Deck. Questi includono Sekiro: Shadows Die Twice, Dark Souls 2: Scholar Of The First Sin e Dark Souls 3. Inoltre, Valve ha recentemente confermato Steam Deck ora ha più di 240 titoli verificati.

Se Steam Deck fornirà un'esperienza di gioco fluida e coinvolgente è oggetto di dibattito tra gli esperti, in particolare quando si tratta di titoli pesanti come Elden Ring che prima del suo lancio ha fatto discutere per i requisiti minimi e raccomandati su PC.

nearly all of FromSoftware's titles have been tested and verified/playable on Steam Deck pic.twitter.com/m4OsBs4nor — Wario64 (@Wario64) February 24, 2022

Vi ricordiamo che Elden Ring è disponibile ora su PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 e PlayStation 5. A questo link se ancora non l'avete fatto, potete dare uno sguardo alla nostra recensione.

Fonte: IGN