Elden Ring: un giocatore riceve la bellezza di 86 milioni di rune con una sola invasione

A quanto pare, un giocatore di Elden Ring ha ricevuto 86 milioni di Rune dall'uccisione di un altro giocatore.

In un post su Reddit, l'utente Fixo2 afferma di aver ucciso un altro giocatore dopo essersi avventurato nel suo mondo di gioco e ha detto di essere stato ricompensato per l'impresa con circa 86 milioni di rune.

Comprensibilmente, il giocatore è rimasto in qualche modo scioccato dalla quantità di rune ricevute e ha poi deciso di riavviare l'intero gioco. In un commento successivo, ha rivelato che poiché "le rune hanno perso ogni significato", ma non voleva perderle, ha creato un personaggio da poter usare in un eventuale nuova partita.

Per ora, però, il giocatore ha deciso di ripartire da zero proprio perché avere tutte queste rune avrebbe fatto perdere significato all'intera esperienza di Elden Ring.

Fonte: Gamesradar.