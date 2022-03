Elden Ring, un giocatore ha pagato una camgirl per giocarlo in sua compagnia per 40 ore di fila

Lo sappiamo, ovunque si può trovare della stranezza: un giocatore americano ha sganciato la bellezza di 20.000 dollari per farsi 40 ore consecutive su Elden Ring (nientemeno che la sua blind run, pare) in compagnia di una camgirl, un nuovo record per il sito CamSoda, tra l'altro.

Chris, un 31enne del New Jersey, ha detto che di solito gioca le campagne "da solo, in mutande, e in sovrabbondanza di carboidrati (pizza, fast food ecc.) mentre mi sfondo di energy drink. È stato bello avere Charley al mio fianco mentre attraversavo l'Interregno. Abbiamo avuto modo di conoscerci più intimamente e abbiamo sviluppato una connessione più profonda".

Chris ha aggiunto che spera di poter replicare allo stesso modo e con la stessa camgirl, (Charley Hart, al secolo) in occasione della prossima uscita di rilievo, anche se probabilmente dovrà fare delle pause la prossima volta - parole sue, ma molto condivisibili.

Charley ha rivelato che durante la pandemia questo tipo di richieste si sono fatte più frequenti. "Anziché essere soltanto una camgirl che performa per diciamo sette minuti, ho accompagnato vari clienti per periodi estesi di tempo mentre giocano, preparano la cena, la mangiano, eccetera. Non immaginavo quanto sarebbero state lunghe 40 ore, è qualcosa che ancora non avevo mai fatto. Serve un sacco di energia, in più di un senso, ma io e Chris abbiamo legato subito ed è stato divertente. Appena abbiamo completato la campagna abbiamo festeggiato come se avessimo vinto un torneo LOL, è stata una bella impresa".

Alla fine sono tutti felici, no?

Fonte: The Sun