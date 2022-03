Elden Ring è pura avventura e diversi giocatori creano veri e propri diari di viaggio per affrontare l'open world

Come altri giochi FromSoftware, Elden Ring è un'esperienza abbastanza difficile. Tuttavia, a differenza del passato, Elden Ring è anche un open world e incredibilmente grande, il che renden ancora più difficile tenere traccia di tutti i suoi segreti.

Sebbene Elden Ring possa offrire ai giocatori una generosa quantità di icone sulla mappa e alcuni siti offrano utili guide, forse il miglior compagno potrebbe essere in realtà qualcosa di un po' più personale: un diario.

Più di qualsiasi altra forma di registrazione, un diario consente di preservare perfettamente la nostra esperienza in un modo unico. Un diario ci fornisce uno spazio non solo per tenere traccia di dove si trovano determinati NPC, quali quest dobbiamo ancora svolgere e dove è in agguato quel determinato boss che ci ha sconfitti, ma anche per annotare le nostre osservazioni personali.

Oltre a questo, un diario ci fornisce anche la possibilità di "immortalare" la nostra storia unica con dati irreplicabili e completamente soggettivi.

Ebbene, ci sono alcuni utenti che stanno creando un diario di viaggio mentre giocano a Elden Ring e su Twitter i giocatori stanno pubblicando le loro creazioni:

When I've learnt that it was recommended to have a notebook while playing Elden Ring, I immediately thought "journaling pages" but that must be a bit overdrive (especially when almost nothing important had been written here ?) pic.twitter.com/Ox0LBY7qVk — Plumy (@Little_Yokai) February 28, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

the only correct way to play elden ring is not only with a journal, but it must be a journal that you decorate pic.twitter.com/pmfVIYzLm7 — Nicole Carpenter (@sweetpotatoes) February 26, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Here?s your goddamn Elden ring journal (my handwriting is usually better but this is a huge graphite holder so it?s a little like writing with a crayon lol) pic.twitter.com/87kqwsPGxX — Arthur Gies (he/him) (@aegies) February 26, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

While it is in no way conducive to making fast progress in the game, I had a very lovely time yesterday playing Elden Ring and keeping a journal of my adventures.



What a game! pic.twitter.com/6PegfkTXYP — Ste Pickford (@stepickford) February 28, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

I think I might be taking @jasonschreier 's advice to keep a notebook handy when playing Elden Ring a little bit too seriously. Still, I'm ready to turn the page and start playing now. pic.twitter.com/QlRYtrumTY — Ste Pickford (@stepickford) February 26, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Di recente, abbiamo appreso che Elden Ring è il sesto gioco più grande di sempre su Steam in base al numero dei giocatori simultanei.

Fonte: Gamespot.