Elden Ring è il gioco più venduto negli USA a febbraio 2022

Secondo la società di ricerche di mercato NPD Group, Elden Ring ha registrato un grande successo nel commercio al dettaglio negli Stati Uniti. Il gioco di FromSoftware, che è stato pubblicato solo il 25 febbraio, ha debuttato sia come titolo più venduto del mese che come titolo dal 2022 ad oggi, classificato in base alle vendite in dollari.

Sulla base delle vendite del mese di lancio Mat Piscatella ha dichiarato che Elden Ring è già il quinto titolo più venduto del periodo di 12 mesi terminato a febbraio 2022. Le vendite del mese di lancio del gioco sono state migliorate solo da quelle di un altro gioco pubblicato nell'ultimo anno, Call of Duty: Vanguard di novembre 2021.

Elden Ring sembra essere il gioco di maggior successo di FromSoftware fino ad oggi. La sua uscita nel Regno Unito è stata il più grande lancio di un gioco diverso da FIFA o Call of Duty da Red Dead Redemption 2 di Rockstar nel 2018.

US NPD PREMIUM GAMES - Elden Ring debuted as both the best-selling game of February 2022 as well as 2022 YTD. Launch month sales of Elden Ring were the 2nd highest for any tracked title released in the past 12 months, trailing only Call of Duty: Vanguard, released in Nov 2021. — Mat Piscatella (@MatPiscatella) March 11, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Elden Ring è disponibile su PC e console: se vi trovate in difficoltà potete consultare la nostra guida completa.