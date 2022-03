Elden Ring, attenti a un glitch che permette di rendere invisibili e potentissime le magie

Ad un mese dall'uscita, From Software è già intervenuta su diversi problemi di Elden Ring, ma una community forse un po' troppo zelante continua a trovare modi di "rompere" il gioco, e se farlo in singleplayer potrebbe anche essere innocuo, approfittarsi di alcuni glitch per avere la meglio nel PvP è un po' più preoccupante.

Applicando le ceneri di guerra "Carian Retaliation" a uno scudo è possibile parare i proiettili magici, deflettendo il colpo al momento giusto. Purtroppo il glitch sembra funzionare anche sui propri proiettili magici, che diventano invisibili e scalano con il livello di potenziamento dello scudo, risultando in un danno enorme.

Data l'invisibilità delle magie evocate in questo modo, le sessioni PvP diventano semplicemente impossibili per chi si ritrova contro un giocatore non proprio onesto.

Alfine, Eurogamer.it ha creato una guida di Elden Ring, di gran lunga preferibile a un exploit come quello di questa news.

Fonte: Eurogamer.net