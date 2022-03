Elden Ring ha un glitch che fa volare il destriero Torrent!

Elden Ring fornisce ai giocatori il destriero Torrent e, a quanto pare, può... volare! A patto però di avere il coraggio di ucciderlo. Infatti, il destriero rinascerà, ma con sé porterà un piccolo problema.

Il destriero non ha le ali, ma attraverso un glitch è in grado di volare, più o meno. Come notato per la prima volta da GamesRadar, questo glitch scoperto dai giocatori potrebbe essere utilizzato per battere i record degli speedrunner.

Il glitch è sorprendentemente facile da eseguire, anche se al momento ci sono solo due punti noti in cui può essere usato: appena fuori Volcano Manor sul monte Gelmir e la sporgenza nord-ovest del Bestial Sanctum nel nord di Greyroll's Dragonbarrow.

Questo glitch è stato scoperto da poco, quindi è probabile che ci siano molti più punti sulla mappa che consentiranno di usarlo, rendendo la vita più facile agli speedrunner.

Parlando di speedrunner, abbiamo appreso che un giocatore ha finito Elden Ring in meno di 25 minuti.

Per scoprire tutti i segreti di Elden Ring, date un'occhiata alla nostra guida.

Fonte: Thegamer.