Elden Ring ha ora una guida per principianti ufficiale firmata Vaatividya

Elden Ring rispetta soprattutto la tradizione di From Software di essere un videogioco impegnativo, le cui difficoltà si possono superare imparando a scendere a patti con la sua natura punitiva, ma questo compito non è sempre facile, e vista la diffusione dell'ultima opera di From Software, Bandai Namco ha deciso di pubblicare una guida per principianti.

La guida è stata affidata a quello che è probabilmente il content creator di riferimento per quanto riguarda i Souls nel mondo: Vaatividya è così giunto sul profilo ufficiale di Bandai Namco in un video di quasi 20 minuti dove spiega tutti i concetti e le meccaniche di base di Elden Ring.

Nel frattempo lo studio di sviluppo giapponese lavorerà a delle patch correttive per mettere una "toppa" all'ottimizzazione del titolo, specialmente su PC, dove sembra non sia stato condotto un lavoro appropriato. Non c'è una guida per questo, purtroppo.

