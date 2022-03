Elden Ring: hacker stanno bloccando diversi giocatori in infiniti loop mortali

Un incubo nell'incubo. La visione di Bloodborne è possibile trasferirla anche su alcuni giocatori di Elden Ring, colpiti da hacker cui stanno rendendo l'esperienza con l'open world From Software invivibile. Come visibile attraverso il link a Twitter, l'hacker si trasforma in uno Psycho Mantis, riuscendo a interagire direttamente coi file di gioco facendolo crashare.

Questo però è solo il principio, dato che una volta rientrati, l'avatar viene ricaricato oltre i confini della mappa, facendovi rivivere l'esperienza di Diavolo in Jojo Vento Aureo, con un infinito loop di morte. È possibile salvarsi da tutto ciò? Fortunatamente sì, ma dipende da quanto siete lesti o previdenti.

??Elden Ring PSA for PC players??



There's an exploit going around on PC where hackers will corrupt your save file while you're invaded.



First they will crash your game, and when you open it back up, your character will be constantly falling to their death... pic.twitter.com/8et3bl8T1I — Mordecai (@EldenRingUpdate) March 18, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

La più ovvia è quella di giocare offline che farà perdere però buona parte dell'esperienza proposta dal team di sviluppo. Potreste eseguire il backup dei salvataggi (solitamente in C:/Users/[nome]/AppData/Roaming/EldenRing) oppure, ma dovete essere veloci come il vento, teletrasportarvi in un altro sito di grazia, ma viste le tempistiche, servirà tanta pazienza. Sperate di non incontrare queste difficoltà: bastano già quelle del gioco in sé.

Fonte: PCGamer.com