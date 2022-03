Elden Ring: Hidetaka Miyazaki consiglia ai nuovi giocatori di 'rilassarsi e non temere la morte'

Elden Ring è l'ultima fatica di FromSoftware: sappiamo quanto il gioco è stato elogiato e come ogni Soulslike risulta essere molto difficile, soprattutto per coloro che si approcciano per la prima volta a questo tipo di gioco.

Tuttavia parlando con Famitsu, Hidetaka Miyazaki ha offerto un consiglio per i giocatori neofiti che magari se la prendono perché muoiono troppe volte durante una sessione di gioco. Miyazaki vuole semplicemente che i giocatori si rilassino e provino a godersi il nuovo gioco di ruolo. Non solo, ma questi non devono temere di morire troppe volte, anzi: devono "abbracciare" il processo di trial and error, marchio di fabbrica sia di Elden Ring che dei giochi di FromSoftware in generale.

Insomma, Miyazaki desidera fortemente che i giocatori si divertano con Elden Ring il quale, con i suoi paesaggi, il suo mondo aperto e la sua completa libertà, dovrebbe essere più facile da affrontare rispetto ai titoli precedenti.

Nelle notizie correlate, Elden Ring è già il gioco più venduto del 2022 negli USA.

Elden Ring è disponibile per PC e console: se vi trovate in difficoltà, allora potete dare uno sguardo alla nostra guida completa.