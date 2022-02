Elden Ring: Hidetaka Miyazaki spiega che lavorare con George R.R. Martin è stato 'come parlare con un vecchio amico'

Il creatore di Dark Souls, Hidetaka Miyazaki, ha detto che incontrare l'autore di Game of Thrones George R.R. Martin per discutere di Elden Ring è stato "come parlare con un vecchio amico" in un'intervista con Edge - e ha spiegato come le due leggende nei loro campi hanno collaborato.

Martin ha contribuito a costruire il mondo fantastico di Elden Ring - la sua storia e le figure principali, ma non la trama del gioco - e Miyazaki ha bei ricordi del viaggio in America per avere le conversazioni iniziali, dicendo che Martin conosceva già i giochi di Dark Souls prima che si incontrassero.

Miyazaki ha detto: "ho capito subito parlando con lui, è diventato evidente la sua abilità e la sua passione per il genere fantasy e anche per i videogiochi. C'era un po' di divario generazionale tra noi, quindi mi sono sentito un po' preoccupato, ma dopo molte di queste conversazioni, era proprio come parlare con un vecchio amico".

I due apparentemente hanno sviluppato un alto livello di rispetto reciproco, professionalmente e personalmente, e questo ha aiutato Miyazaki a dire a Martin che From Stofware voleva che scrivesse solo il mondo di Elden Ring, non la storia vera e propria o il testo del gioco.

Miyazaki ha detto: "abbiamo iniziato dandogli questi temi e idee molto vaghi e ampi per i miti che avevo in mente, insieme al tipo di giochi che realizziamo di solito e al tipo di temi che vorremmo esplorare nei nostri giochi".

"Era tutto piuttosto vago. Poi tornava da noi con molte idee: che ne dici di questo, di questo e questo? Questo andirivieni ha dato il via allo scambio di idee".

Martin ha fornito poi a Miyazaki e al suo team campioni di testo che ritraggono diverse parti di Elden Ring come la sua storia o figure importanti, insieme a una "sorta di spina dorsale" per il mondo.

Elden Ring uscirà il 25 febbraio su PlayStation, Xbox e PC.

Fonte: IGN.