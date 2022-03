Elden Ring è troppo difficile? Hidetaka Miyazaki si scusa con gli utenti frustrati dalla difficoltà del gioco

Hidetaka Miyazaki, creatore della serie Souls e di Elden Ring, ha rilasciato un'intervista a The New Yorker in cui ha parlato delle sue ispirazioni, i suoi obiettivi artistici e ha svelato alcune riflessioni sulla sua fulminea ascesa nell'industria dei videogiochi nell'ultimo decennio.

Miyazaki è stato anche sincero riguardo alla propria abilità con i giochi, dicendo "non sono mai stato un giocatore molto abile, muoio spesso". Ha continuato spiegando: "se la morte deve essere qualcosa di più di un segno di fallimento, come posso darle un significato? Come rendere piacevole la morte?"

Miyazaki è stato irremovibile nell'intervista sul fatto che la difficoltà dei suoi giochi è una parte fondamentale della loro natura, ma non ha disprezzato le critiche ai giocatori, e si è scusato con "chiunque pensi che ci sia troppa difficoltà" nelle suoi titoli, ma lo sviluppatore vuole solo che "il maggior numero possibile di giocatori provi la gioia che deriva dal superare le difficoltà".

Miyazaki ha affermato che il team voleva "che le persone sentissero che la vittoria è un'impresa raggiungibile". Detto questo, lo sviluppatore ha chiarito che "nei nostri giochi in particolare, la difficoltà è ciò che dà significato all'esperienza. Quindi non è qualcosa che siamo disposti ad abbandonare al momento. È la nostra identità".

Fonte: PCGamer.