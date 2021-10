PlayStation: Elden Ring, Horizon Forbidden West e molti altri all'evento 'Play! Play! Play!'

Sony Interactive Entertainment Japan Asia trasmetterà un nuovo "Play! Play! Play!" live streaming il 16 ottobre alle 14 italiane con Dragon Quest X: Rise of the Five Tribes Offline, Elden Ring e Horizon Forbidden West. I fan potranno guardare l'evento su YouTube.

La trasmissione presenterà i seguenti contenuti:

Dragon Quest X: Rise of the Five Tribes Offline (PS5, PS4) - Il primo gameplay in assoluto con Takuma Shiraishi (produttore, Square Enix) e Hajime Syacho (YouTuber).

Elden Ring (PS5, PS4) - Lo YouTuber Dennou Shojo Siro, un grande fan dei titoli FromSoftware, introdurrà il fascino di Elden Ring sulla base delle informazioni rilasciate in precedenza e discuterà approfonditamente con Hatsune Matsushima.

Horizon Forbidden West (PS5, PS4) - Dennou Shojo Siro e Hatsune Matsushima, entrambi fan di Horizon Zero Dawn, guarderanno indietro al suo gameplay, quindi introdurranno i punti salienti e i nuovi elementi del sequel Horizon Forbidden West sulla base delle informazioni rilasciate in precedenza.

Oltre a questi titoli, ci saranno anche:

Mobile Suit Gundam: Battle Operation 2 (PS5, PS4)

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles (PS5, PS4)

Genshin Impact (PS5, PS4)

Knives Out: EXTREME (PS5, PS4)

Call of Duty: Vanguard (PS5, PS4)

Earth Defense Force 6 (PS5, PS4)

Va notato che NetEase Games deve ancora annunciare ufficialmente Knives Out: EXTREME, ma Sony Interactive Entertainment Japan Asia afferma che verrà lanciato nel 2022 in Giappone.

Il primo episodio di 'Play! Play! Play!' è andato in onda a marzo con un focus su Resident Evil Village e Final Fantasy VII Remake Intergrade.

Fonte: Gematsu.