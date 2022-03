Elden Ring batte Horizon Forbidden West, vendite enormemente superiori

Horizon Forbidden West è stato acclamato sia da critica che da pubblico, proprio come Zero Dawn, ma appunto proprio come il suo predecessore cede il passo a un altro open world, che riesce a superarlo nelle vendite: cinque anni fa era The Legend of Zelda: Breath of the Wild, quest'anno è Elden Ring.

Nonostante un inizio davvero ottimo per l'esclusiva Sony, adesso le sue vendite sono calate dell'80% in seguito all'uscita del kolossal From Software, almeno per quanto riguarda il Regno Unito, che può comunque fungere da campione statistico.

Ovviamente, Elden Ring sta vendendo molte più copie anche e soprattutto perché esce su più del doppio delle piattaforme (le due Playstation contro PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series e PC), ma nonostante ciò è comunque al secondo posto nella classifica della settimana scorsa, seguito da FIFA 22, Grand Theft Auto 5 e Leggende Pokémon Arceus.

Le stime indicano che, in totale, Elden Ring sta vendendo "2,5 volte" le copie di Horizon Forbidden West.

Fonte: Thegamer