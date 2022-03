Elden Ring ha delle icone di stato poco chiare e i giocatori non capiscono a cosa servono

Elden Ring, come ormai saprete, presenta un vasto open world con tantissimi misteri da scoprire. E uno di questi misteri risiede nelle icone di stato che, a quanto pare, non sono troppo chiare.

Per questo motivo, i giocatori si stanno lamentando, poiché non capiscono con precisione a cosa servono. In molti si stanno chiedendo quali siano gli effetti delle icone di stato sotto la barra dei PV e PA del personaggio.

Buff di incantesimi, oggetti, attacchi dei nemici e equipaggiamenti, attivano status positivi o negativi che possono essere permanenti o temporanei. E sono proprio queste icone di stato a rappresentarli sotto la barra del protagonista. Tuttavia, gli effetti legati alle icone non sono spiegati da nessuna parte.

Un utente Reddit ha pubblicato un'immagine proprio per dimostrare la poca chiarezza. Probabilmente, molti giocatori non sapranno con precisione quali effetti sono legati alle icone nell'immagine qui sotto:

Cercando attraverso fonti esterne, scopriamo che, ad esempio, l'icona rossa quadrata rappresenta un aumento dei punti vita ed è un buff permanente. Se sullo sfondo ci fosse un rombo, si tratterebbe di un potenziamento temporaneo.

Su Reddit, in molti si stanno lamentando della poca chiarezza di queste icone di stato. Da parte di FromSoftware, sappiamo che lo studio ha volutamente scelto un'interfaccia abbastanza "pulita" per Elden Ring, al contrario di altri titoli open world, ma forse il team avrebbe potuto spiegare meglio gli effetti legati alle icone.

Che ne pensate?

Fonte: Reddit.