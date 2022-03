Elden Ring ma è di Ubisoft? Ecco come sarebbe in un'immagine parodia che è già virale

Un fan di Elden Ring ha mostrato in un'immagine come potrebbe apparire il titolo di FromSoftware se fosse stato sviluppato da Ubisoft.

Quando si guarda ai moderni sviluppatori di videogiochi, Ubisoft e FromSoftware sono due aziende molto lontane. Elden Ring ha avuto un grande impatto sulla community per i suoi combattimenti impegnativi e spietati, ma anche per il suo nuovo approccio al design open world. Piuttosto che indirizzare costantemente i giocatori nella direzione "giusta" tramite waypoint, marker e registri delle missioni, Elden Ring fornisce istruzioni molto generali, a volte poco chiare, costringendo i giocatori a ritagliarsi i propri percorsi.

Ubisoft, d'altra parte, produce giochi open world da oltre un decennio e si è adattato a una formula immediatamente riconoscibile che utilizza tutte le convenzioni e le meccaniche di cui sopra. Variazioni di questa formula possono essere trovate in quasi tutti i franchise Ubisoft, dai giochi di Far Cry alla serie di Assassin's Creed.

Un meme dell'utente Reddit Gamboozino evidenzia questa distinzione. L'immagine è uno screenshot di Elden Ring ricoperto di icone, marcatori ed elementi dell'interfaccia utente messi in modo disordinato. Gli oggetti da collezione vengono tracciati su un lato dello schermo, mentre il lato opposto ospita una nota invadente "messaggio del giorno". In questo meme si possono trovare anche altri elementi di base di Ubisoft, come una minimappa. C'è anche un suggerimento per "premere X", che prende chiaramente in giro i prodotti di base di Ubisoft come l'Eagle Vision in Assassin's Creed.

Proprio la mancanza di "informazioni" su schermo ha portato diversi fan di Elden Ring a creare dei veri e propri diari di viaggio, per tenere traccia delle scoperte all'interno dell'open world ideato da FromSoftware.

Fonte: Screenrant.