'Elden Ring è quasi ingiocabile per me. Uno dei migliori giochi di tutti i tempi rovinato da seri problemi tecnici'

Il lancio di Elden Ring era uno dei più attesi di questo 2022 e, dalle recensioni, abbiamo visto quanto il titolo di FromSoftware sia stato apprezzato dalla stampa specializzata e dai giocatori.

Tuttavia, Elden Ring sembra non essere perfetto e in molti hanno evidenziato la presenza di diversi problemi tecnici su PC. Al coro di questi utenti si è recentemente unito anche Jason Schreier di Bloomberg.

Il noto giornalista ha fortemente criticato i problemi tecnici del titolo, soprattutto dopo la pubblicazione della patch della scorsa settimana.

Su Twitter Schreier scrive: "dalla patch della scorsa settimana, Elden Ring è diventato quasi ingiocabile per me su PC. Si blocca almeno una volta ogni 30 minuti, a volte nel bel mezzo di combattimenti contro i boss. Uno dei più grandi giochi di tutti i tempi rovinato da seri problemi tecnici".

Since last week's patch, Elden Ring has been borderline unplayable for me on PC. It crashes at least once every 30 minutes, sometimes in the middle of boss fights. One of the greatest games of all time marred by serious technical issues — Jason Schreier (@jasonschreier) March 9, 2022

Qualche giorno fa, anche alcuni sviluppatori Ubisoft e Sony hanno criticato interfaccia, performance e quest di Elden Ring.

