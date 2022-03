Elden Ring nasconde le iniziali di George R.R. Martin nei nomi di alcuni personaggi

L'autore di Game of Thrones George R.R. Martin sembra aver nascosto le sue iniziali nel mondo di Elden Ring, attraverso molti dei suoi personaggi.

Il filmato di apertura del gioco introduce uno degli dei di Elden Ring, la regina Marika, e i giocatori alla fine incontrano i suoi vari parenti e figli.

La news contiene diversi nomi e relazioni dei personaggi di Elden Ring, quindi se non volete anticipazioni vi invitiamo a sospendere la lettura.

Quattro dei personaggi principali, come notato da PC Gamer, sono Godfrey, Rennala, Radagon e Marika. Le loro iniziali si combinano in GRM, non diversamente da George Raymond Richard Martin.

In effetti, tutti gli dei e i semidei di Elden Ring hanno nomi che iniziano con queste tre lettere: Godfrey, Godwyn, Godrick, Rennala, Radagon, Radahn, Rykard, Ranni, Renna, Marika, Morgott, Mogh, Malenia, Miquella e Maliketh.

Martin ha creato il "retroscena" e la storia di Elden Ring anni fa. Ciò includeva la denominazione di molti dei suoi personaggi. Hidetaka Miyazaki ha posto importanti restrizioni ai contributi di Martin perché "la storia deve sempre servire l'esperienza del giocatore", ma nel complesso ha descritto lavorare con Martin come "parlare con un vecchio amico".

Per chi volesse scoprire tutti i segreti di Elden Ring, vi ricordiamo che è disponibile la nostra guida.

Fonte: IGN.