Elden Ring è l'inizio di un 'nuovo franchise', anche oltre i videogiochi

Sembra che Elden Ring stia ottenendo un sequel, grazie all'enorme successo di vendita del gioco.

Bandai Namco e lo sviluppatore FromSoftware hanno confermato di recente che Elden Ring ha venduto 12 milioni di copie in poco più di due settimane.

E già si parla di cosa accadrà nel futuro di Elden Ring. In un comunicato stampa delle due società, le vendite del titolo sono descritte come "un fantastico inizio per un nuovo franchise".

"Sono stati fatti molti sforzi per creare Elden Ring in modo da poter superare le aspettative dei nostri fan in tutto il mondo", ha detto il boss di Bandai Namco Yasuo Miyakawa. "Allo stesso modo, continueremo i nostri sforzi per espandere il marchio oltre il gioco stesso e nella vita quotidiana".

Questo suggerisce spin-off di Elden Ring al di fuori dei videogiochi? Un film, un programma TV o un anime di Elden Ring?

Le vendite europee pubblicate hanno mostrato che il titolo ha avuto il miglior lancio per un gioco non di in una serie esistente da The Division di Ubisoft del 2016.

Prima del lancio, Bandai Namco aveva previsto 4 milioni di copie vendute entro la fine di marzo. Invece, ha ottenuto il triplo con diverse settimane di anticipo.

Fonte: Eurogamer.net.