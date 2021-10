Elden Ring 'innevato' in una nuova immagine fa sognare i fan di FromSoftware

Nel corso dei mesi seguiti all'annuncio ufficiale dell'uscita di Elden Ring, con tanto di gameplay trailer, Bandai Namco e i social del gioco hanno iniziato a pubblicare diversi screenshot del gioco per alimentare l'attesa dei fan.

Una delle ultime immagini pubblicate ha causato particolare agitazione nell'utenza, a causa dell'ambientazione inedita mostrata: non si era infatti ancora visto nulla al riguardo, ma probabilmente in Elden Ring ci saranno anche ambientazioni innevate!

In particolare, nell'immagine mostrata possiamo vedere quello che presumibilmente è il protagonista che, a cavallo del suo destriero (che sappiamo si chiamerà Reima), si dirige verso una rovina immersa in una tempesta di neve.

Il pensiero dei fan di FromSoftware non può che andare alle ambientazioni di questo tipo che lo studio ha già proposto nei suoi lavori precedenti, come la Forra di Sekiro, il mondo dipinto di Ariandel in Dark Souls III, il castello di Cainhurst in Blooborne e così via. Tutti luoghi rimasti impressi indelebilmente nei ricordi dei giocatori, sia per la loro ostilità che per la loro bellezza. Il fatto inoltre che lo scrittore George R.R. Martin abbia collaborato alla costruzione della lore del mondo di gioco, non può che aggiungere ancora più aspettativa.

Elden Ring sarà disponibile su PC, PlayStatoin 4 e 5, Xbox One e Series X/S a partire dal 21 gennaio 2022.

Fonte: Twitter