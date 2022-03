Elden Ring è un successo ma il lancio del gioco ha reso Hidetaka Miyazaki parecchio ansioso

Il director di Elden Ring, Hidetaka Miyazaki, ha affermato che il lancio del gioco "non è stato un momento molto piacevole" e lo ha reso ansioso.

I commenti sono arrivati da un'intervista con Famitsu, tradotta da VGC.

"È lo stesso è stato per tutti i titoli passati, non solo per questo, non è un momento molto piacevole", ha detto. "Sono sicuro di essere sollevato, ma sono stato ansioso. Non mi ci abituo mai".

Miyazaki ha detto dall'inizio dello sviluppo che Elden Ring "sarebbe stato il più grande di sempre" per lo studio. Ciò ha poi influenzato molte delle decisioni di progettazione.

È importante sottolineare che la libertà era una priorità chiave per il gioco (secondo una traduzione di Frontline), consentendo ai giocatori di affrontare aree e boss in qualsiasi ordine. Al mondo aperto è stato anche dato un aspetto mitologico, fantastico, simile a un dipinto, con una sensazione di romanticismo in solitudine.

Il risultato è un gioco che è finito per diventare ancora più grande e complesso di quanto previsto dal team, ma lo staff è stato all'altezza delle aspettative. Miyazaki ha elogiato il personale e le capacità degli sviluppatori.

Miyazaki ha anche parlato del coinvolgimento di George R.R. Martin nella storia.

"La lore di Martin è esistita sin dalle primissime fasi di sviluppo e ci ha fornito varie ispirazioni. La lore descrive una relazione complessa e interessante tra il mistero e il giocatore e ci offre una profondità a più livelli che possiamo chiamare storia", ha affermato Miyazaki , secondo la traduzione di VGC.

Inoltre, Elden Ring è stato sviluppato in parallelo con Sekiro, spiega Miyazaki, quindi eventuali somiglianze tra i due giochi sono dovute alla sua direzione piuttosto che al feedback diretto.

"Dato che questo lavoro e la produzione di Sekiro erano in parallelo, non ci sono stati molti feedback diretti da Sekiro", ha detto. "Tuttavia, dal momento che ho diretto entrambi, è certo che si sono influenzati a vicenda".

Fonte: Eurogamer.net.