Elden Ring si prepara al lancio mostrando le ultime due classi, il Disgraziato e il Profeta

La prossima settimana uscirà Elden Ring, e tra copie già arrivate e un rischio di spoiler già dilagati in rete, From Software si prepara al lancio rivelando le ultime due classi con cui si può cominciare il suo kolossal.

Il Disgraziato, un eclatante eco alla classe del Discriminato in Dark Souls o dello Spreco d'Ossigeno in Bloodborne, è descritto come "Un povero, inutile pezzente, nudo come il giorno in cui è nato. Ha soltanto un randello con sé". È proprio la classe con cui Hidetaka Miyazaki sconsiglia di cominciare... ma sicuramente qualcuno ci proverà lo stesso.

Il Profeta, invece, è "Un veggente ostracizzato a causa delle sue profezie nefaste. Conoscitore di incantamenti curativi". A giudicare dalla descrizione e dai vestiti che ha indosso, sembra la tipica classe del Chierico.

WRETCH: A poor, purposeless sod, naked as the day they were born. A nice club is all they have.



PROPHET: A seer ostracized for inauspicious prophecies. Well-versed in healing incantations.



Pre-Order #ELDENRING: https://t.co/PTkxSAMqvh pic.twitter.com/7dfeY3IgAw — ELDEN RING (@ELDENRING) February 18, 2022

Ora che conoscete tutte le classi disponibili, con quale affronterete l'Interregno di Elden Ring, il 25 febbraio?

Fonte: Twitter