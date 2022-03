Elden Ring ha anche la sua linea di caramelle che però non sono in vendita

Bandai Namco e Trolli Candy si sono uniti per la collaborazione definitiva, ovvero per dare vita alle caramelle ispirate a Elden Ring. Caratterizzato da un Senzaluce che pugnala un anello di pesca sulla confezione, questo prodotto in edizione limitata purtroppo non è disponibile per l'acquisto.

Dopo aver condiviso il sacchetto di caramelle a tema Elden Ring, Trolli ha chiarito agli utenti su Twitter che i dolcetti non sono effettivamente in vendita. In effetti, solo alcuni sono stati realizzati per celebrare l'ultimo titolo di FromSoftware. Tra questi c'è anche Geoff Keighley il quale ha ricevuto cinque confezioni e che ha deciso di regalare ad altrettanti fortunati.

"Quindi a quanto pare si tratta di un'edizione limitata, non sono in vendita. Ma mi hanno mandato 5 confezioni da regalare (se non le mangio prima). RT questo tweet (e assicuratevi di seguirmi) e sceglierò cinque persona a cui inviarli" ha scritto Keighley sul suo account Twitter.

So apparently these are limited edition, not for sale. But they are sending me 5 packs to give away (if I don?t eat first).



RT this tweet (and make sure you are following me) and I will pick 5 to send to. pic.twitter.com/WqeEu01uvT — Geoff Keighley (@geoffkeighley) March 1, 2022

We have searched The Lands Between with our delicious sour gummi bodies and have found these Sweet Peachie Elden Rings.



For the sake of all the Tarnished, we will devour them with great speed! #ELDENRING @ELDENRING pic.twitter.com/Caz3nVNO8P — Trolli Candy (@Trolli_USA) March 1, 2022

Elden Ring è ora disponibile su PC e console e recentemente Digital Foundry ha pubblicato una nuova e interessante video analisi.

