Elden Ring diventa una passeggiata al livello massimo e i boss possono essere sconfitti in un attimo

Anche se non avete giocato a Elden Ring, saprete che nell'ultimo gioco FromSoftware si muore molto spesso, a causa dell'alto grado di sfida. Ci sono boss che possono uccidere i giocatori con pochissimi colpi ma, questo, è ciò che caratterizza le produzioni dello studio.

Ma cosa succede rigirando la situazione? Nonostante sia stato lanciato da poco, un giocatore è già riuscito a raggiungere il level cap del gioco e, di conseguenza, è diventato decisamente facile affrontare le boss fight.

Come potete vedere nel video qui sotto, lo Youtuber AshesWolf ha mostrato come sono le battaglie con i boss quando si raggiunge il livello massimo di 713. Boss come Grafted Scion e Tree Sentinel possono essere abbattuti con soli due colpi.

Per scoprire tutti i segreti di Elden Ring, date un'occhiata alla nostra guida.

Fonte: Twinfinite.