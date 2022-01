Elden Ring quante ore dura? Svelata la longevità della 'storia'

Questo pomeriggio vi abbiamo riportato in una notizia che Elden Ring è già entrato in fase Gold e non subirà alcun ritardo nella data prevista per il suo lancio. Inoltre, è stato mostrato anche un video gameplay della durata di circa cinque minuti che ha mostrato nuovi nemici: tutto questo è stato rivelato durante il Taipei Game Show 2022, un evento tenutosi a Taiwan.

In quello stesso evento, il produttore Yasuhiro Kitao si è offerto per un'intervista, in cui ha risposto ad alcune domande molto interessanti, come la durata della storia principale di Elden Ring. "Diciamo che questo differirà notevolmente a seconda del giocatore, ma in termini di obiettivi fissati durante lo sviluppo, l'idea è che il percorso principale possa essere completato in circa 30 ore" ha dichiarato.

"Il gioco nel suo insieme è piuttosto imponente, contiene molte dozzine di ore di gameplay in più, ma se stiamo parlando solo del percorso principale, non dovrebbe volerci molto più tempo. Con il mondo così vasto, il gioco è progettato in modo da poter essere ripulito senza necessariamente sperimentare tutto".

La durata quindi è indicativa perché i giocatori vorranno sicuramente esplorare qualsiasi luogo disponibile sulla mappa. Ad ogni modo manca sempre meno all'arrivo di Elden Ring, la cui uscita su PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 e PS5 è fissata per il 25 febbraio.

Fonte: Gamepur