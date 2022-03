Elden Ring sembra avere una magia troppo potente: un giocatore elimina un boss con un solo incantesimo

Un giocatore di Elden Ring ha ucciso un boss con un colpo solo per dimostrare che la magia è troppo potente nel gioco.

Un post molto popolare nel subreddit di Elden Ring ci mostra quanto è forte l'incantesimo. In un tentativo di dimostrare che la magia nel gioco di FromSoftware potrebbe essere un po' troppo forte, un giocatore elimina il boss Black Blade Kindred con un singolo attacco basato sulla magia.

È un attacco assolutamente sbalorditivo e che abbatte il boss senza alcuno sforzo, senza nemmeno prosciugare una quantità significativa della barra degli FP del giocatore.

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Vale la pena notare che Black Blade Kindred non è affatto un boss facile da abbattere ed è generalmente considerato un nemico abbastanza difficile.

Sarà interessante vedere come FromSoftware risponderà alle opinioni della community. Molti sono d'accordo nel ritenere che la magia sia troppo potente, a giudicare dal numero di voti positivi ricevuti dal post.

Fonte: Gamesradar.