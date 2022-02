Elden Ring: disponibile l'intera mappa interattiva dell'Interregno

Elden Ring è un titolo sconfinato, un open world diverso dal solito, senza icone sulla bussola e che lascia al giocatore la magia della scoperta ma anche piena responsabilità sul dove mettere i piedi. La densità di elementi da scoprire può lasciare dubbi sul completamento del gioco, ma ora c'è una mappa interattiva che fa al caso nostro.

Ovviamente, per è ancora per le vie dell'Interregno per la prima volta la mappa può contenere spoiler, ma essendo interattiva è possibile attivare o disattivare cosa mostrare, tra luoghi di grazie, catacombe o aree segrete. Tutto questo è utile per capire, in eventuali new game plus cosa manca per arrivare al 100% di completamento ma anche per aiutare i novizi sulla direzione da intraprendere.

È probabile che Elden Ring faccia scuola, anche se c'è chi aveva provato un approccio simile alla mappa di gioco. Gli ultimi Assassin's Creed ad esempio possiedono un'impostazione che permette di navigare "a vista", ma complice level design e comparto artistico non a livello di quello From Software, l'impatto è totalmente diverso. Del resto, parliamo di franchise che parlano lingue diverse.

