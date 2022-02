Elden Ring avrebbe una mappa nove volte più grande del previsto secondo Kotaku

L'unico continente che è stato mostrato come parte del playtest Elden Ring sembra essere meno di un terzo delle dimensioni della mappa finale. In una recente anteprima, Kotaku Australia spiega che nel test di rete svoltosi alla fine dello scorso anno, avevano ipotizzato che il continente in cui erano confinati sarebbe stato tutto ciò che Elden Ring aveva da offrire. Nella versione più recente del gioco, invece, sembra che la mappa si estenda più di quanto si pensasse in precedenza.

L'anteprima ha rilevato che diminuendo lo zoom sulla mappa del mondo il più lontano si può trovare il continente iniziale, ora circondato in alto e in basso da barre nere. Sebbene ciò porti alla possibilità che la mappa fosse più grande di quanto pensassimo all'inizio, potrebbe anche essere colpa di un semplice bug.

Tuttavia, continuando a giocare, la redazione ha scoperto che la mappa potrebbe essere molto più grande del continente. Trovandosi teletrasportato in un'altra parte della mappa, il giocatore ha controllato di nuovo la mappa e si è ritrovato sul bordo di un quadrato nero molto più grande, con il continente iniziale che riempiva solo una piccola parte della mappa intera. Sebbene sia difficile valutare la vera dimensione della mappa finale, potrebbe significare che questa è significativamente più grande, forse fino a nove volte, di quanto pensassimo inizialmente.

Le dimensioni della mappa verranno svelate comunque relativamente presto, visto che Elden Ring uscirà il 25 febbraio su PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 e PlayStation 5. A proposito: avete dato uno sguardo alla nostra anteprima?

