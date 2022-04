Elden Ring ora ha un'utilissima mappa che svela la posizione di ogni boss nel mondo di gioco

Elden Ring porta la formula "soulsborne" di FromSoftware in un'ambientazione open world, il che significa che ci sono molti boss da trovare nei suoi ambienti tentacolari.

A differenza dei precedenti titoli in cui incontrare i boss era per lo più solo una questione di seguire dei binari, i giocatori potrebbero avere difficoltà a rintracciare tutti i boss che questo gioco ha da offrire. Per risolvere il problema, un giocatore di Elden Ring ha creato un'utile mappa di ogni posizione dei boss nel mondo.

L'utente Reddit fdsfgs71 ha creato una mappa con punti colorati che rappresentano la posizione di ogni boss (non nei dungeon). Apparentemente, è stato ispirato a creare la mappa dalla sua stessa frustrazione per le mappe esistenti del mondo di gioco. La legenda che permette ai giocatori di identificare cosa significa ogni punto.

Secondo la legenda, fdsfgs71 ha diviso i boss dell'overworld in una serie di categorie più piccole e contrassegnate ciascuna con una distinta combinazione di colore e forma.

I giocatori possono usare questa mappa come riferimento per assicurarsi di sapere dove si trova ogni boss nel mondo di gioco.

Per scoprire tutti i segreti di Elden Ring date un'occhiata alla nostra guida.

Fonte: Gamerant.