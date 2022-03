Elden Ring ha una particolare meccanica che permette di recuperare l'energia

In Elden Ring, il successo è quasi interamente determinato dalle vostre abilità personali. Ad esempio, i duri combattimenti con i boss richiedono di imparare le loro mosse ed evitarle mentre si lanciano i propri attacchi al momento giusto, e molte delle aree del gioco richiedono un'attenta traversata in modo da non essere sbranati dai nemici o cadere in una trappola ambientale.

Tuttavia, c'è una meccanica nel gioco che non richiede alcuno sforzo da parte vostra e spesso può salvarvi la vita: il sistema di valutazione dei messaggi.

Ogni volta che uno dei vostri messaggi viene valutato da altri giocatori, i vostri HP verranno reintegrati.

I giocatori spesso lasciano messaggi per aiutare, trollare o divertire altri utenti, aggiungendo un affascinante "elemento comunitario" al gameplay di Elden Ring. Ma valutando uno di questi messaggi usando il sistema di valutazione in-game, il giocatore che lo ha scritto verrà guarito.

Ogni volta che uno dei messaggi viene valutato da altri giocatori, gli HP verranno reintegrati come quando usate una pozione. Questo può accadere ovunque, in qualsiasi momento, anche durante i combattimenti contro i boss. È una meccanica strana, ma è incredibilmente utile e probabilmente vi salverà la vita se siete a corto di salute e senza pozioni.

Fonte: Windowscentral.