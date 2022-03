Elden Ring ha anche un mercato illegale di venditori di rune su Ebay

Potremmo chiamarle "microtransazioni fai da te", e sarebbe un termine che riassume quello che stanno facendo alcuni giocatori particolarmente zelanti in Elden Ring: vendere rune su Ebay.

Le rune, il corrispettivo delle anime su Dark Souls, sono la valuta del gioco, e si ottengono sconfiggendo mob, nemici e boss, ma anche tramite oggetti consumabili che si possono trovare nell'Interregno ed essere "consumati" per ottenere la valuta, da scambiare per oggetti, potenziamenti e livellamenti.

Qualcuno ha dunque deciso di mettere in vendita le proprie rune (o utilizzare degli hack per averne infinite, ndr): dopo averle comprate su Ebay bisogna mettersi in contatto con il venditore, il quale fornirà un modo di evocare il proprio personaggio nel suo mondo (o viceversa) e lascerà a terra le rune acquistate in modo illecito.

C'è addirittura un "listino prezzi" in alcuni casi. Ovviamente, tutto questo non è esattamente buono e potrebbe sfociare in un ban per entrambe le parti, compratore e acquirente. Nei termini di servizio di Elden Ring c'è scritto infatti, all'articolo 10, che "Nessun giocatore può vendere o comprare da un altro giocatore qualunque cosa possegga in quanto giocatore, compresi oggetti, personaggi e dati salvati".

Senzaluce avvisato, mezzo salvato?

Fonte: IGN