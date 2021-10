Elden Ring avrà il meteo dinamico, upgrade gratuito da PS4 e PS5 a rischio?

Nella giornata di ieri si è tenuto l'evento Play! Play! Play! organizzato da Sony PlayStation Japan. Quest'ultimo è pensato in modo specifico per il pubblico giapponese, quindi con focus su prodotti poco "occidentali", ma c'è stato anche spazio per un piccolo approfondimento su Elden Ring.

Non sono state mostrate in realtà immagini inedite, ma ci si è soffermati su quanto mostrato fino ad ora: è stato confermato che nel mondo di gioco sarà presente il meteo dinamico, una prima volta per FromSoftware con questa feature che avrà effetti in tempo reale sull'ambientazione che si starà esplorando in quel momento.

Dynamic Weather change is a thing in EldenRing



also PS4->PS5 upgrade being considered pic.twitter.com/E7pp4Q4Skz — The Drunk Cat? (@Alcoholikaust) October 16, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Oltre a queste informazioni però c'è stata una dichiarazione finale che forse ha fatto un po' storcere il naso ad alcuni utenti: se infatti negli scorsi mesi si era parlato di un upgrade gratuito tra old gen e next gen per il gioco, ora la certezza non c'è più, poiché al termine della presentazione si è potuto leggere che FromStoftware e Bandai Namco "stanno valutando l'opzione" dell'upgrade tra PS4 e PS5.

Questo lascia quindi un alone di incertezza sulla possibilità di giocare Elden Ring su PS4 o Xbox One e poter poi effettuare un upgrade alla versione per PS5 e Series X/S. Di certo però riceveremo informazioni più dettagliate al riguardo mano a mano che ci avvicineremo alla data di uscita del gioco, previsto per il 21 gennaio 2022 sulle console citate e su PC.

Fonte: Twitter