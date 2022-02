Elden Ring: per Mike Rose di No More Robots 'non è necessario finire un gioco per recensirlo'

Le recensioni di Elden Ring sono uscite in questi giorni e molti siti hanno dovuto giocare per molte ore in pochissimo tempo, dato che i codici di gioco sono stati inviati ad una settimana prima del lancio. Ora Mike Rose, boss del publisher No More Robots ha detto la sua a riguardo, affermando che per fare una recensione non serve finire l'intero gioco.

Attraverso Twitter, Rose ha dichiarato: "Non è necessario finire un gioco per recensirlo e i tuoi editori non dovrebbero chiederti di farlo, specialmente quando ciò ti distruggerebbe. Nei miei 8 anni trascorsi a recensire videogiochi, probabilmente ne ho finiti circa il 10% e le mie opinioni raramente erano in disaccordo con gli altri".

Rose poi rincara la dose: "Se stai giocando più di 80 ore di gioco per una recensione, spero che a) ti venga concesso tutto il tempo per giocarlo, e b) mi auguro che tu venga pagato migliaia di dollari. Perché altrimenti non dovresti proprio farlo".

If you're playing 80+ hours of a game for a review, I hope a. you're being given ample time to get through it, and b. you're being paid $thousands



because otherwise, you should not be fucking doing it — Mike Rose (@RaveofRavendale) February 23, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Infine Rose prende in esame la sua etichetta: "Se ti viene mai dato un gioco No More Robots da recensire, per favore, non dedicare più di 8 ore. Dopo 8 ore, hai già un quadro generale. Vai a scrivere la recensione, poi fai un bel bagno rilassante e dì al tuo editor che stavi giocando al gioco per tutto il tempo".