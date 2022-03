Elden Ring: la versione mobile fake spunta sugli app store cinesi di Apple e Google

Elden Ring è stato uno dei lanci di maggior successo, quindi non sorprende che alcuni sviluppatori stiano cercando di trarre profitto dalla sua popolarità.

Secondo un report di ithome, uno sviluppatore cinese di nome Guiyun Cloud Network ha lanciato una versione mobile del gioco, 艾尔登环 - 开放世界暗黑动作角色扮演游戏!, che si traduce in Elden Ring - Dark Open World! RPG d'azione! Inoltre, l'icona dell'app stessa mostra Eilon Ring invece di Elden Ring.

Inutile dire che questa non è una versione mobile ufficiale del gioco di FromSoftware (che si intitola 艾尔登法环 in cinese).

Questo palese falso non occupa nemmeno 1 GB di spazio di archiviazione, il che significa che non c'è modo che possa nemmeno avvicinarsi alla replica della grafica del gioco originale. Non solo, uno degli screenshot della sua pagina dell'App Store mostra addirittura l'interfaccia utente di God of War.

Elden Ring - Dark Open World Action RPG! sembra uno di quei giochi per dispositivi mobile free-to-play a basso sforzo che spingono i giocatori a spendere i loro soldi in valuta di gioco, e sembra che stia cercando di ottenere un enorme aumento del numero di giocatori sfruttando la popolarità del vero Elden Ring.

In realtà, sembra che il titolo sia stato già rimosso dall'App Store.

Per scoprire i trucchi e i segreti (del vero) Elden Ring, vi ricordiamo che è disponibile la nostra guida.

