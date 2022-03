Elden Ring ha una mod che mette i boss l'uno contro l'altro

Una nuova mod per Elden Ring mette l'uno contro l'altro i potenti boss del gioco.

"Elden Ring Boss VS Boss è finalmente arrivata, ed è più grande che mai!" scrive il modder Garden of Eyes. "Questo video mostra la battaglia tra Starscourge Radahn e Malenia".

Nei commenti del video, Garden of Eyes dà il benvenuto agli spettatori al "primo video in assoluto di Elden Ring Boss VS Boss", suggerendo che ci saranno altri scontri titanici a venire.

Questa non è l'unica volta che Garden of Eyes ha messo l'uno contro l'altro due imponenti nemici. Il suo altro lavoro include un'epica boss battle che vede Lady Maria di Bloodborne affrontare Lady Dimitrescu di Resident Evil Village.

Per quanto riguarda Elden Ring, è ​​stato un enorme successo per FromSoftware. In poco più di due settimane ha superato facilmente tutte le previsioni di vendita ed è stato annunciato che il gioco ha venduto l'incredibile cifra di 12 milioni di copie dal suo lancio.

Fonte: Eurogamer.net.