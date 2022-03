Elden Ring è troppo difficile? Ecco la mod che aggiunge la modalità facile

Elden Ring ha ora una modalità facile grazie alle mod, qualcosa che farà felici diversi giocatori. Tuttavia, anche usando queste mod i combattimenti contro i boss (e tutti gli scontri con i nemici) rimarranno impegnativi.

La prima mod da utilizzare per la modalità facile è quella che permette il recupero immediato delle rune (Recover Runes Immediately Mod). Questa mod consente di recuperare le rune nel momento in cui si muore. In quanto tale, non dovrete rivisitare il luogo in cui siete morti per recuperare le preziose rune.

La seconda mod è ERRK (Elden Ring Regen on Kill). Usando questa mod, potete rigenerare HP/SP/FP (uno di loro o tutti) quando sconfiggete un nemico.

Infine, c'è una mod che garantisce 99 milioni di rune all'inizio del gioco. Usando questa mod, potete praticamente creare un personaggio potentissimo già dall'inizio di Elden Ring.

Fonte: DSOGaming.