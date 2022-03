Elden Ring grazie ad una mod ora ha una modalità fotografica

Il modder Otis_Inf ha recentemente pubblicato una modalità fotografica non ufficiale per l'ultimo gioco di ruolo d'azione di FromSoftware, Elden Ring. Come suggerisce il titolo, questa mod aggiungerà la tanto usata Photo Mode a Elden Ring, permettendo ai giocatori di catturare alcuni screenshot davvero sorprendenti.

Oltre a questo la mod può anche rimuovere l'aberrazione cromatica e offre movimento e rotazione della fotocamera illimitati, consente di mettere in pausa il gioco e consente LOD più elevati. Inoltre, permette di controllare la direzione della luce solare e molto altro. Si tratta di una mod che lascia quindi piena libertà creativa.

Come tutte le mod non ufficiali, il modder consiglia di utilizzarla semplicemente in modalità offline, poiché in caso contrario, il sistema anti cheat del gioco potrebbe bannare i giocatori.

Elden Ring è disponibile su PC e console: se vi trovate in difficoltà e non sapete come proseguire, a questo link trovate la nostra guida completa.

Fonte: Wccftech