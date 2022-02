Elden Ring ha già le prime mod tecniche, tra ray tracing e supporto ultrawide

Era solo questione di tempo: anche Elden Ring ha le sue prime mod tecniche, in grado di inserire il ray tracing via software prima dell'arrivo ufficiale, il supporto all'ultrawide e un FOV migliorato. Come al solito, dove non arriva From Software su PC, arrivano i modder.

Nei due video che potrete vedere in calce, condivisi da Garden of Eyes e Digital Dreams, viene mostrato un Elden Ring diverso da quanto vediamo adesso su PC, soprattutto per via del 60 FPS fissi. Come constatato anche Digital Foundry, la versione PC soffre di numerosi problemi e non è un caso che i video citati mostrano tale bellezza con una RTX 3090.

In attesa di fix ufficiali e integrazione del ray tracing, Elden Ring andrà in manutenzione nella componente online, proprio questa notte. From Software sembra comunque a lavoro.

