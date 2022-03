Elden Ring ha 'finalmente' una mod con il Trenino Thomas!

Il momento finalmente è arrivato: non potrebbe esserci momento più florido per il modding su PC, e a fomentare tale momento sono arrivate diverse mod per Elden Ring. Certo, una mod per poter mettere in pausa il gioco è sicuramente utilissima ed è in lizza per il premio di miglior mod, ma adesso ha un avversario decisamente tosto da battere: la mod del Trenino Thomas.

Guardandoci indietro, il Trenino Thomas è una "personalità" molto presente nella scena del modding: chi l'ha visto terrorizzare Helgen in Skyrim o rincorrere Leon in Resident Evil 2 Remake ricorderà benissimo, e francamente era solo questione di tempo prima che arrivasse anche "nelle stazioni" dell'Interregno.

La mod in questione è un model swap della cavalcatura della Sentinella dell'Albero, ma a quanto pare è possibile anche sostituire il modello di Torrente, la cavalcatura del vostro personaggio.

Insomma... buon divertimento a farvi terrorizzare da Thomas.. o a terrorizzare l'Interregno a vostra volta. Sfortunatamente non possiamo garantirvi che i vostri nemici ne saranno spaventati o divertiti, ma in compenso Eurogamer.it ha una guida di Elden Ring.

Fonte: Eurogamer.net