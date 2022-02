Elden Ring, il modder che ha scoperto le falle di sicurezza condividerà altri dettagli prima dell'uscita

Con i server dedicati al multiplayer PvP di Darks Souls Remastered, Dark Souls 2 e Dark Souls 3 offline da tre settimane a causa della falla della sicurezza nel matchmaking che potrebbe compromettere anche Elden Ring, uno dei modder che hanno scoperto tale vulnerabilità dice che renderà pubblici i dettagli della sua scoperta.

"From Software annunciato il suo piano sulla gestione dei server di Dark Souls e ha confermato che l'exploit verrà risolto in Elden Ring. Prevedo di rivelare tutte le mie scoperte. Per ora non so quale sarà l'esatta data, ma sarà prima dell'uscita di Elden Ring, da qualche giorno a una settimana", ha detto a VGC.

Lo scenario mostra anche come il modder avesse reso noto il problema a Bandai Namco già il mese precedente, ma che né il publisher né lo sviluppatore hanno preso provvedimenti in merito finché non è stato dimostrato è una stream pubblica su Twitch.

Bandai Namco e From Software hanno deciso di tenere spenti i server di Dark Souls su PC fin dopo l'uscita di Elden Ring, dopo che hanno identificato il problema e che stanno lavorando alla soluzione. Il 25 Febbraio i server saranno stati spenti per più di un mese.

