Elden Ring ha dei muri illusori che scompaiono se vengono colpiti... dopo 50 volte!

I muri illusori nei Souls sono ormai un elemento scontato: colpire o rotolare contro una parete che sembra celare qualcosa spesso fa scoprire nuove aree, nuovi falò e nuovi oggetti. In Elden Ring questa tradizione non si è fermata, anzi, sembra sia arrivata a un livello superiore. Forse troppo superiore.

Un giocatore su Reddit ha infatti scoperto (il "come" resta un mistero) che un muro in particolare poteva svanire dopo 50 colpi, e ha poi rettificato nei commenti che questo numero dipende anche dal tipo di arma che si utilizza per colpire la parete: con una katana il muro non svanirà mai, mentre con uno spadone servono una decina di colpi.

La scoperta è stata corroborata dal resto della community, che ha scoperto che questo non è assolutamente un caso, in quanto ci sono altri muri che necessitano di più colpi per poter scomparire.

doubt i?m the first to find it but there?s another VM wall further down the tunnel that also takes 50 hits. i assume some walls in this area just accidentally have a value set too high or something haha pic.twitter.com/Mczbmm2g6a — Andrew Goldfarb (@garfep) March 18, 2022

Che dire, se vi imbattete in un muro che sembra non svanire potreste provare a colpirlo 50 volte, ma non vi garantiamo che scomparirà. Ora bisogna capire quanti altri muri del genere cela l'Interregno: chi se la sente di colpirli tutti?

Fonte: Gamesradar