Elden Ring ha un nemico particolare che sta mietendo vittime

Ci sono alcuni fortunati che sono stati selezionati per partecipare alla beta di Elden Ring e quindi hanno potuto gustare in anteprima una piccola parte dell'Interregno. I giocatori che hanno provato il gioco si sono cimentati in diversi combattimenti, anche con boss, ma c'è qualcosa in particolare di subdolo ed inusuale che sta praticamente decimando i giocatori: un buco.

La beta di Elden Ring ha inizio in una grotta, dove i giocatori possono scegliere di iniziare subito a visitare il vasto mondo di gioco, oppure portare a termine un tutorial che spiega i comandi base. Scegliendo il tutorial i giocatori hanno iniziato a notare su una sporgenza molte macchie di sangue, segno che lì i giocatori muoiono come se niente fosse.

Come in Dark Souls, queste macchie mostrano dove sono morti i giocatori. Se si interagisce con una macchia di sangue è possibile vedere gli ultimi istanti di vita del giocatore, fornendo così indizi su eventuali pericoli. Ma in questo caso non si tratta né di boss e nemmeno di gruppi di nemici: si scopre così che i giocatori saltano da questa sporgenza pensando di cadere incolumi di sotto, ma invece finiscono in questo buco che causa la morte.

Sfortunatamente la scarsa illuminazione della grotta può confondere i giocatori. Insomma, più che i nemici è questo abisso che sta mietendo vite in quantità incredibile.

Vi ricordiamo che Elden Ring sarà disponibile dal 25 febbraio 2022 su PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 e PlayStation 5. Se ancora non l'avete fatto, a questo link potete dare uno sguardo alle nostre prime impressioni.

Fonte: Kotaku