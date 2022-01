Elden Ring tra New Game Plus, finali multipli e boss nelle parole di Miyazaki

In un'intervista pubblicata sul blog di PlayStation, il director di FromSoftware Hidetaka Miyazaki ha confermato che in Elden Ring saranno presenti due pilastri dei precedenti giochi Souls, finali multipli e una modalità New Game Plus.

Miyazaki ha affermato senza mezzi termini che sia "New Game Plus che finali multipli rimarranno intatti in Elden Ring" durante la sua intervista, che copriva anche le abitudini di gioco e le decisioni del director sull'impostazione della difficoltà del gioco. Entrambe le caratteristiche sono fondamentali del franchise di Souls, con i giocatori che in genere decidono il finale che vogliono dopo aver battuto un boss finale invece che attraverso decisioni sulla storia prese per tutta la durata del gioco.

Tuttavia, Miyazaki ha anche affermato nell'intervista che il bilanciamento delle difficoltà in Elden Ring è qualcosa che il team di FromSoftware ha tenuto a mente. "Non cerchiamo di forzare le difficoltà o di rendere le cose difficili per il gusto di farlo", dice Miyazaki. "Vogliamo che i giocatori usino la loro astuzia, studino il gioco, memorizzino cosa sta succedendo e imparino dai loro errori. Non vogliamo che i giocatori si sentano come se il gioco sia ingiustamente punitivo, ma piuttosto che ci sia la possibilità di vincere un incontro difficile e fare progressi".

Elden Ring sarà disponibile dal 25 febbraio su PC e console. Nell'intervista Miyazaki ha parlato anche di It Takes Two elogiandolo per il suo gameplay.

Fonte: PlayStation Blog