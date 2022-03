Elden Ring non avrà mai una modalità di difficoltà più facile

Alcuni credono che Elden Ring di FromSoftware sia il gioco più accessibile della serie Souls finora.

Eppure, la morte brutale e punitiva abbonda dietro ogni angolo. La struttura sandbox offre più opportunità di esplorare e trovare qualcosa che può facilitare gli scontri, ma la realtà di fondo è che dovrete affrontare alcune sfide piuttosto difficili.

In effetti, gli ultimi boss del gioco sono già stati incoronati tra i più difficili mai progettati dallo sviluppatore. Per molti, nonostante l'aggiunta di spiriti che si possono evocare e il multiplayer cooperativo, il gioco si rivelerà troppo difficile da finire.

"Mi dispiace per chiunque pensi che ci sia troppa difficoltà nei miei giochi", ha ammesso Miyazaki in un'intervista con New Yorker. "Voglio solo che il maggior numero possibile di giocatori provi la gioia che deriva dal superare le difficoltà".

La difficoltà, secondo Miyazaki, è il segreto di questi giochi. "Cerchiamo sempre di migliorare, ma, nei nostri giochi in particolare, la difficoltà è ciò che dà significato all'esperienza", ha detto. "Quindi, non è qualcosa che siamo disposti ad abbandonare al momento. È la nostra identità".

Sembra che FromSoftware abbia accettato che i suoi titoli siano destinati a un pubblico molto specifico e, sebbene ciò significhi in definitiva che il loro fascino è "limitato", questa è la strada che Miyazaki e il suo team vogliono continuare a percorrere.

Fonte: Pushsquare.