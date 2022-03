Elden Ring nasconde le iniziali di George R.R. Martin nei nomi dei boss? Lo scrittore smentisce

Qualche giorno fa i fan avevano notato come in Elden Ring i boss principali portano le iniziali di George R.R. Martin. L'autore della saga de Il Trono di Spade ha partecipato alla creazione dell'universo di gioco e tutto faceva pensare che le sue iniziali fossero state usate come riferimenti nella denominazione di alcuni boss. Tuttavia arriva la smentita proprio dello scrittore che relega tutto a semplice coincidenza.

George R.R. Martin nella sua dichiarazione ha menzionato diversi argomenti, come i suoi prossimi libri, ma ha anche dedicato un intero paragrafo per esprimersi su questa storia sulle iniziali che anima un po' il web. "C'è una storia divertente che gira su Internet su come ho nascosto le mie iniziali in Elden Ring perché... alcuni personaggi avrebbero nomi che iniziano con R, G o M", dice.

"Scrivo e pubblico storie dal 1971 e penso di aver chiamato i personaggi con le iniziali R, G o M fin dall'inizio. Proprio come con le altre 23 lettere dell'alfabeto. Trovare i nomi è difficile", afferma George RR Martin che continua dicendo: "Perché dovrei cercare di nascondere il mio nome nel gioco? Il mio nome è proprio lì NEL gioco, come uno dei creatori. Elden Ring è già abbastanza eccitante di suo, non c'è bisogno di inventare cose".

Elden Ring è disponibile su PC e console: se siete alle prime armi con un gioco di FromSoftware e vi trovate in difficoltà, a questo link potete dare uno sguardo alla nostra guida completa.

Fonte: Eurogamer