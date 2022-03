Elden Ring non ha solo combattimenti con armi, ma anche potenti magie e una clip lo dimostra

Elden Ring è uscito da qualche settimana, ma FromSoftware continua a regalare clip ai suoi giocatori. L'ultimo video pubblicato su Twitter ci mostra alcune delle potenti magie che saranno disponibili nel gioco e che potranno essere utilizzate da tutti per far fronte ai tanti nemici.

La clip mostra Dragonfire, una magia che trasforma chi la usa in una sorta di drago sputafuoco, Flame Sling, una palla di fuoco che esplodendo causa danni a raggio e Honed Bolt, un fulmine che viene lanciato a ripetizione contro i nemici. Tutti questi potenti incantesimi saranno sicuramente di aiuto ai giocatori che si trovano di fronte agli ostici nemici di Elden Ring.

Ci sono tante altre magie che devono essere scoperte e probabilmente FromSoftware continuerà a deliziare i fan con queste clip. Qui di seguito potete dare uno sguardo al video.

The doubters of the world lack the ability to sense it. Only those with faith can perceive all around, the presence of a higher being.#ELDENRING pic.twitter.com/rx4RPYcoPz — ELDEN RING (@ELDENRING) March 18, 2022

Elden Ring è disponibile su PC e console: se vi trovate in difficoltà, a questo link potete consultare la nostra guida completa.